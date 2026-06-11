В Саратове снова дорожает проезд в маршрутках с июня

Частные перевозчики Саратова повысили тарифы на проезд в автобусах.

С 5 июня стоимость билета на маршруте № 23 выросла до 42 рублей, а с 9 июня на маршруте № 30 — до 45 рублей.

С 15 июня цена проезда увеличится сразу на нескольких направлениях:

маршруты № 42К, № 44 и № 80 — до 50 рублей;

маршрут № 98 — до 45 рублей (рост на 3 рубля).

Ранее, 22 мая, подорожали билеты на маршрутах № 58 (до 50 рублей) и № 105 (до 48 рублей). Для маршрута № 105 это стало вторым повышением за два месяца: с 8 апреля тариф вырос с 40 до 46 рублей, а теперь — до 48 рублей.

Также с июня в городе сократилось количество муниципальных автобусов из-за перехода на летний график работы до 31 августа. Уменьшен парк машин на маршрутах №№ 11А, 90А, 6А, 18А, 41, 8Б, 9А и 9Б.

Ольга Сергеева