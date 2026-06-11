Пятнадцатилетний юноша в Саратове украл питбайк за 200 тысяч

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту кражи питбайка стоимостью около 200 тысяч рублей.

Заявление о пропаже мотоцикла поступило от 41-летней жительницы Заводского района 6 июня. Транспортное средство было припарковано у её дома на улице Огородной.

Правоохранительные органы установили, что к преступлению причастен 15-летний подросток из Октябрьского района. По его словам, он решил забрать питбайк для личного пользования, но не смог завести его. Юноша откатил мотоцикл к электрику и сообщил ему, что потерял ключи зажигания.

Противоправные действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сергеева