В Саратове состоится концерт ко Дню рождения Консерватории

21 октября в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоится концерт «День рождения Консерватории».

В программе прозвучат произведения А.П. Бородина, П.И. Чайковского, Я. Сибелиуса, А.Г. Шнитке, П. Климова, А. Цыганкова и других композиторов.

Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов Саратовской консерватории, художественный руководитель и главный дирижёр – профессор Кирилл Ершов; лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Скрипинская (флейта); лауреат всероссийских и международных конкурсов Симфонический оркестр саратовской консерватории, художественный руководитель и главный дирижёр – Кирилл Кочетков.