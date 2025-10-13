В Саратовской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 октября 2025 года в Саратовской области проходит второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие направлено на выявление фактов незаконного оборота и потребления запрещенных веществ.

Жители региона могут анонимно сообщать о известных случаях наркопреступности, а также вносить предложения по совершенствованию профилактики наркомании и реабилитации зависимых. Акция предусматривает и мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов и лиц, распространяющих наркотики.

Сообщить информацию можно по телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области: 102 или 74-13-33. Акция способствует привлечению общественности к борьбе с наркопреступностью и защите граждан от наркоугрозы.

Алена Орешкина