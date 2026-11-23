В Саратове рабочую встречу провели исполняющий полномочия Председателя Саратовской областной Думы Роман Грибов и Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Константин Кузьмин. Стороны наметили приоритетные направления межпарламентского сотрудничества и обмена лучшими практиками законотворческой деятельности.

«Приветствую Вас в Саратове. Уверен, добрые и конструктивные отношения между нашими парламентами будут только крепнуть», – отметил Роман Грибов.

Константин Кузьмин в свою очередь подчеркнул, что Саратовскую область и ДНР объединяет взаимодействие в разных сферах.

«Безусловно, так и должно быть. Нас многое связывает, двум нашим регионам есть над чем работать вместе. Саратовская область помогает Донецкой Народной Республике. И среди ребят, которые сегодня защищают Родину, отодвигая противника, многие из Саратова. У нас есть общие цели и задачи. Нужно продолжать наше сотрудничество в законотворческой деятельности», – заявил Кузьмин.

Роман Грибов также выразил уверенность в дальнейшем партнерстве парламентов и содействии Саратовской областной Думы коллегам из ДНР.