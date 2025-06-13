В Саратове состоялся фестиваль «СВОи Крылья»

На сцене Саратовского театра юного зрителя прошел фестиваль «СВОи Крылья».

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» при поддержке АНО «Центр социальной и психологической поддержки «Крылья».

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, представители органов власти, общественных объединений области.

В фестивале приняли участие 26 женщин — жен и матерей воинов Отечества, в том числе родственниц погибших участников специальной военной операции.

Они представили творческие номера , дефиле «Родина Мать», танцевальные, вокальные и инструментальные сцены. Одну из участниц приехал поддержать супруг прямо из зоны проведения специальной военной операции.

В фойе театра была организована фотовыставка «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!», которую организация проводила в преддверии 80-летия Победы. Зрители могли познакомиться с творческими видеопроектами, в которых приняли участие семьи бойцов СВО.

«Когда видишь, с каким достоинством и теплотой женщины – жёны, матери, сёстры наших бойцов – выходят на сцену, понимаешь: именно так выглядит настоящая сила России. Эти женщины нашли в себе мужество творить, вдохновлять и поддерживать других. Фестиваль „СВОи Крылья“ – это больше, чем концерт: это терапия искусством, мост между поколениями и живой памятник тем, кто отдал жизнь за Родину. Особенно тронула фотовыставка, она напоминает, что герои смотрят на нас с портретов, но остаются в строю, пока мы их помним. Такие проекты очень важны, и наша задача – сделать их системными», — рассказала о мероприятии министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

В завершение мероприятия прозвучала песня «Великого Отечества сыны» в исполнении всех творческих коллективов-участников.