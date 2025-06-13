В Саратове 6-летняя девочка едва не утонула на отдыхе в бассейне

Ребенка госпитализировали после происшествия в бассейне в Саратове.

В пятницу 13 июня в саратовскую больницу доставили шестилетнюю девочку, которая пострадала во время купания в бассейне. Инцидент произошел на улице Хрустальной.

По данным регионального министерства здравоохранения, ребенок наглотался воды и была доставлена в медучреждение в состоянии средней тяжести.

«Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.