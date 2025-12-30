В Саратове по инициативе Калинина состоялся гала-концерт народного конкурса «Новый год – фронту!»

В большом зале Саратовской областной научной библиотеки состоялся гала-концерт 3-го Саратовского областного творческого конкурса «Новый год – фронту!».

Его инициатором является депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), президент Медиахолдинга «Ветеранские вести», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

Поистине народный конкурс масштабно прошёл в нашем регионе в третий раз. Более 700 саратовцев в возрасте от 4 до 85 лет изготовили своими руками новогодние игрушки, ёлочки, открытки, письма, шерстяные носки, сладкие подарки, видеопоздравления, которые Вячеслав Вячеславович вместе с командой передал на передовую в саратовские полки с казаками Саратовской казачьей общины Всевеликого войска Донского имени Ермака Тимофеевича.

На церемонии награждения присутствовало 400 человек. В течение двух часов шло вручение памятных подарков и почётных грамот победителям и участникам конкурса, которые пришли с семьями, педагогами, друзьями. Каждый из них внёс свою искорку, вложил частичку души, теплоты, любви в свои подарки для бойцов.

Вячеслав Калинин поблагодарил каждого жителя Саратовской области за поддержку земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

Депутат подчеркнул важность работы по организации гуманитарной помощи для саратовских военных формирований и жителей Луганской народной республики губернатора Романа Бусаргина и команды Правительства Саратовской области, значимость поддержки региона председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Отдельно парламентарий выразил благодарность Саратовской казачьей общине, во главе с атаманом Александром Хализовым, Саратовской областной научной библиотеке, под руководством директора Людмилы Канушиной, команде Медиахолдинга «Ветеранские вести» в Саратовской области, во главе с шеф-редактором Натальей Курлыковой, СВКИ ВНГ РФ, под руководством Героя России, генерал-майора Александра Белоглазова, Саратовский центр начальной военной подготовки Патриот 64, под руководством Алексея Шинкаренко, Региональный центр допризывной подготовки молодёжи, под руководством Алексея Гаранина, СОШ № 71, под руководством директора Надежды Сафроновой, Региональный центр начальной военной подготовки Патриот 64 с руководителем Алексеем Шинкаренко, Совет ветеранов Волжского района с руководителем Ириной Кочетковой, Покровский гуманитарный лицей с заместителем директора по УВР Анжелой Сливиной, д/с № 57 Энгельс, под руководством заведующей Светланы Гизатуллиной, Поволжский кооперативный институт с преподавателем Ларисой Лысенко, Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова, под руководством Ильи Смирнова, преподавателя Светлану Храпугину.

«Дорогие земляки! Благодарю вас за поддержку российских военнослужащих! Вместе с подарками ребята на передовой получили горячий привет с родины, теплоту ваших сердец, добрые пожелания, что придало им силы духа, стойкости в борьбе с врагом! В новогоднюю ночь наши гостинцы напомнят военнослужащим о доме, о том, что мы ждём их с Победой домой! Вместе победим!» – подчеркнул Вячеслав Калинин.