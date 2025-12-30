Володин: Законы, вступающие в силу в январе

Защита и сохранение исторической памяти.
В нашей стране появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Вступит в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти.
Наш долг — противодействовать любым попыткам переписать историю. Сделать всё, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям.
Укрепление суверенитета и экономической безопасности нашей страны.
Против Российской Федерации введено 30 711 санкций.
На 2026 год продлевается антисанкционное спецрегулирование в экономике.
Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее.
Защита прав граждан:
- усиливается ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства;
- повышаются штрафы за навязывание платных допуслуг;
- вводятся ограничения для рекламы услуг по банкротству.
Подробнее — в карточках.