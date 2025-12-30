Володин: Законы, вступающие в силу в январе

Защита и сохранение исторической памяти.

В нашей стране появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вступит в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти.

Наш долг — противодействовать любым попыткам переписать историю. Сделать всё, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям.

Укрепление суверенитета и экономической безопасности нашей страны.

Против Российской Федерации введено 30 711 санкций.

На 2026 год продлевается антисанкционное спецрегулирование в экономике.

Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее.

Защита прав граждан:

усиливается ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства;

повышаются штрафы за навязывание платных допуслуг;

вводятся ограничения для рекламы услуг по банкротству.

Подробнее — в карточках.