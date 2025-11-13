В Саратове состоялся VII Всероссийский форум «Экологический форсайт»

В Саратове обсудили актуальные проблемы экологии на VII Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт». Мероприятие прошло с 6 по 8 ноября 2025 года.

Форум «Экологический форсайт» является ежегодной платформой для встречи ведущих специалистов, ученых, представителей индустрии и студентов со всей России, которые обсуждают актуальные экологические проблемы и делятся опытом в сфере устойчивого развития науки. Мероприятие прошло на базе Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина. Программа форума включала экспертную сессию «Встреча без галстуков», научно-практическую конференцию «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения», всероссийский конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» и т.д.

В этом году особенное место на мероприятии было отведено образовательным и практическим аспектам. Участникам продемонстрировали видео о «Менделеевской экологической экспедиции. Заполярье 2025», реализованной при поддержке Росатома. Эта экспедиция, в которой приняли участие студенты и школьники, стала воплощением научного интереса к природным территориям и практической деятельности в области охраны окружающей среды.

Форум нацелен на формирование культуры бережного отношения к природе и внедрение передовых решений в области управления отходами и защиты окружающей среды. В обстановке профессионального общения, обмена мнениями и уважения к научным знаниям форум работал на протяжении нескольких дней, оставаясь местом создания проектов, влияющих на экологическое будущее России.

Проведенное мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Дуся Иванова