В Саратове состоятся Чемпионат и Первенство мира по универсальному бою

С 25 по 30 ноября в Саратове пройдет Чемпионат и Первенство мира по универсальному бою.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Это комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Данные соревнования состоятся в регионе во второй раз.

В соревнованиях на базе спортивного комплекса «Протон Арена» примут участие спортсмены из 30 государств, в том числе из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Сирии и других стран.

Подготовила Ольга Сергеева