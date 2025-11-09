Музыканты из ПФО исполнили знаменитую песню Пахмутовой

Коллектив музыкантов из Приволжского федерального округа представил исполнение композиции «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой.

В рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ состоялась премьера очередной работы из цикла «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

Показ видеоклипа приурочен к празднованию 9 ноября дня рождения самой Александры Николаевны Пахмутовой — легендарного отечественного композитора и автора этого произведения.

«Как молоды мы были» воспринимается не просто как песня, а как философская притча, обращенная к темам юности, верности и непреходящих жизненных ориентиров.

Исполнительница из Саратова Инна Якушева открывает композицию партией на виброфоне. Особое звучание клипа создаётся за счёт органного соло — этот инструмент, подобно голосу истории, вплетается в общую гармонию, раскрывая многогранность известной мелодии.

Данный клип стал третьим в серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». Всего в рамках проекта запланирован выпуск семи видеоработ.

Премьера будет доступна на интернет-площадках #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в официальной группе «ВКонтакте», на интернет-портале полномочного представителя http://pfo.gov.ru/, а также в эфире региональных телеканалов.

Реализация проекта осуществляется при содействии Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и инициативы «ДНК России». Совместная работа направлена на сохранение и популяризацию богатого культурного наследия России.

Подготовила Ольга Сергеева