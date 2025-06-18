В Саратове сотрудника придавило упавшими бетонными столбами на работе

На бетонном комбинате в Саратове произошло ЧП с тяжелыми последствиями.

Во вторник 17 июня на территории предприятия по производству бетонных изделий (Песчано-Уметский тракт) в ходе погрузочных работ 49-летний водитель грузовика получил серьезные травмы.

Выяснилось, что после погрузки бетонных столбов сотрудники начали проверку их крепления. В процессе контроля груз внезапно сорвался и обрушился на водителя. Пострадавший находился рядом с автомобилем в момент происшествия. Рабочий получил тяжкие увечья.

Следственный комитет региона возбудил доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда (ч.1 ст.143 УК РФ). На месте работают следователи, назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе СУ СК уточнили, что после завершения всех проверочных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.