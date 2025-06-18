В Саратовской области организации оштрафуют на 200 тысяч за СИМ в неположенных местах

Саратовская область ужесточит контроль за электросамокатами.

В регионе разрабатывают новые штрафные санкции за неправильную парковку средств индивидуальной мобильности. Особенно строго планируют наказывать за оставленные на мемориальных объектах электросамокаты.

Предлагаемая шкала наказаний выглядит так:

— за первое нарушение — предупреждение или штраф 1-2 тыс. руб. (для физлиц), — повторный инцидент повлечет штраф до 200 тыс. руб. (для компаний-операторов).



Депутаты областной думы уже рассмотрели соответствующую инициативу в профильном комитете. Новые меры призваны навести порядок с парковкой СИМ в общественных местах и у мемориальных зон.

Особое внимание уделяется защите памятных мест — оставленные там самокаты будут считаться серьезным нарушением общественного порядка.