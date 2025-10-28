В Саратове спасение «Территории детства» от застройки многоэтажками назвали победой для жителей

В Саратове общественность и депутаты приветствовали решение о сохранении парка «Территория детства» в Ленинском районе, который, как стало известно, чуть было не попал под застройку многоквартирными домами.

Удалось не только сохранить зеленую зону, но и выделить участок на создание образовательного и рекреационного пространства.

Депутат Саратовской областной Думы Елена Стифорова (фракция «Единая Россия») убеждена, что решение о строительстве школы защитило комфортную жизнь в микрорайоне.

«Возведение многоквартирных домов в этом месте могло усугубить и без того крайне сложную ситуацию не только с двухсменным обучением в школах, но и с коммунальной инфраструктурой, — поделилась она мнением. — Теперь здесь будет создана настоящая «Территория детства» с современной школой, новым спортивным комплексом и благоустроенной парковой территорией, где смогут проводить время как взрослые, так и дети».

То, что «Территорию детства» удалось отстоять от коммерческой застройки, представитель региональной Общественной палаты, зампред Общественного совета при Саратовской областной Думе Сергей Понин назвал «настоящей победой для всех жителей».

«Если бы эту территорию отдали под многоэтажки, ситуация только ухудшилась бы: количество жителей выросло, а нагрузка на школы, детские сады, дороги, коммунальные сети, и без того переполненные, увеличилась бы в разы», — заявил он.

Член Общественного совета Юлия Квилинская согласилась с коллегой и подчеркнула важность информирования жителей о спасенном парке.

«Парк был, по сути, обречен, и появление жилых «человейников» в этой зоне было лишь вопросом времени. Благодаря новому проекту удалось спасти парк, избежать уплотнения жилой застройки. Об этом должны узнать как можно больше людей, — считает общественница. — Теперь будет новая школа, спортивные площадки, и сам парк сохранится, станет более современным и благоустроенным».

Ранее депутат Саратовской областной Думы Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»), напомнив о планировавшихся в парке многоэтажках, сопоставил ситуацию с выросшим на проспекте Строителей жилым комплексом, лишившим горожан доступа к привычной инфраструктуре. По его словам, «драмы» удалось избежать, и вместо очередных многоэтажек в микрорайоне появится новая красивая школа со спортивно-образовательным ядром и зелеными зонами.