Володин: Артиллерийское училище преображается

В ходе рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин посетил высшее артиллерийское командное училище.

Напомним, ранее им было принято решение об оказании помощи этому военному учебному заведению.

Особое внимание в училище уделяется физической подготовке будущих командиров. При поддержке Вячеслава Володина заасфальтированы площадки для занятия спортом, установлены современные уличные тренажеры и необходимое спортивное оборудование.

Работы по развитию училища продолжатся. В планах – полностью реконструировать

крытый ФОК;

плавательный бассейн;

большой открытый стадион.

Об этом сообщает тг-канал «Володин САРАТОВ».

Ольга Сергеева