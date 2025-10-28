Володин: Артиллерийское училище преображается

В ходе рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин посетил высшее артиллерийское командное училище.
Напомним, ранее им было принято решение об оказании помощи этому военному учебному заведению.
Особое внимание в училище уделяется физической подготовке будущих командиров. При поддержке Вячеслава Володина заасфальтированы площадки для занятия спортом, установлены современные уличные тренажеры и необходимое спортивное оборудование.
Работы по развитию училища продолжатся. В планах – полностью реконструировать
крытый ФОК;
плавательный бассейн;
большой открытый стадион.
Об этом сообщает тг-канал «Володин САРАТОВ».
Ольга Сергеева