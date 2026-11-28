Саратовские нейрохирурги восстановили череп пациенту после тяжёлой травмы.

25-летний мужчина упал с высоты и получил вдавленный перелом черепа с ушибом мозга. Сначала хирурги удалили гематомы и осколки кости, а затем закрыли образовавшийся дефект. Такие реконструкции обычно выполняют в федеральных центрах, но в этот раз справились в Саратове: заведующий отделением Максим Лымарев и заведующий кафедрой нейрохирургии СГМУ Андрей Чехонацкий провели пластику с использованием титанового трансплантата и предоперационного компьютерного моделирования.

Сложность заключалась в том, что дефект был большим и неровным, а рядом проходили важные сосуды и рубцы. Операция прошла без осложнений. По словам Чехонацкого, закрытие дефекта черепа создаёт условия для возвращения пациента к полноценной жизни и служит профилактикой повторной травмы. Функции головного мозга полностью сохранены, мужчина идёт на поправку.