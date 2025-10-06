В Саратове стали известны победители творческого конкурса «Голос Профсоюза»

В субботу, 4 октября, в Саратове состоялся творческий конкурс «Голос Профсоюза», организованный Саратовской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ. Это событие стало настоящим торжеством музыкального искусства и патриотизма, собрав под свои знамёна медицинских работников и членов профсоюза из разных уголков области. Со сцены звучали любимые всеми композиции, воспевающие Родину, героев и любовь к родной земле.

Каждое выступление отличалось неподдельной искренностью, яркими эмоциями и гордостью за свою страну. Артисты не просто исполняли песни – они пропускали каждое слово через себя, передавая зрителям всю глубину патриотических чувств.

В этом году темой конкурса стали патриотические песни. За звание лучших боролись 49 участников, представлявших различные медицинские учреждения Саратова и области. Солисты, дуэты, трио и ансамбли демонстрировали своё мастерство.

Членам жюри было непросто сделать выбор, ведь каждый участник заслуживал признания. В состав компетентного жюри вошли: Ольга Жанкевич, начальник Управления по связям с общественностью, молодежной работе и международному сотрудничеству Профсоюза работников здравоохранения РФ (Председатель жюри); Сергей Прохоров, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (Организатор и инициатор Конкурса); Юлия Винокурова, заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Саратовской области; Данил Фатькин и Мурад Мирзаев, финалисты профсоюзного Фестиваля Патриотической песни, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам конкурса победителями стали: Хизриева Нелли Зайналбековна (Гран-При), Марина Никитина (1 место), Селифанов Максим Владимирович (2 место) и Кузук Валентина Николаевна (3 место). Кроме того, специальные призы были вручены Игорю Бисенгалиеву, Милане Рябовой, Егору Жукову, Никите Хворостенко и Кузьминой Анне Анатольевне.

Победители были награждены, но главным призом для всех стало чувство единства и гордости за свою профессию. «Голос Профсоюза» подтвердил, что в сердцах медиков живет любовь к Родине, творчеству и музыке.





