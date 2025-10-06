Саратовская областная организация Профсоюза подвела итоги за 6 лет

В Саратове прошла XXXIII отчетно-выборная конференция регионального профсоюза работников здравоохранения, на которой были подведены итоги шестилетней деятельности.

Мероприятие собрало делегатов из 178 медицинских учреждений, а также почетных гостей, среди которых были министр здравоохранения области Владимир Дудаков, представительница центрального профсоюза Ольга Жанкевич, зампредседателя областной Федерации профсоюзов Юлия Винокурова, главврачи саратовских больниц и председатели первичных ячеек профсоюза.

Открыл конференцию и представил отчет о работе председатель областного профсоюза Сергей Прохоров. В своем докладе он детально рассказал о деятельности организации за прошедший период, подчеркнув важность профсоюзного движения и обозначив направления для дальнейшего развития.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил значимость профсоюза как надежного партнера в решении социальных вопросов и защите интересов медиков, а также конструктивное взаимодействие между министерством и профсоюзом.

На конференции обсуждался положительный опыт организаций с полным членством, а также были заслушаны доклады представителей работодателей – главных врачей больниц. Ольга Жанкевич выделила активность областной организации и её успехи в различных конкурсах, проводимых центральным комитетом профсоюза.

Юлия Винокурова высоко оценила работу областной организации и поблагодарила всех за поддержку и вовлеченность в её деятельность. Важнейшими вопросами повестки дня стали выборы нового председателя, контрольно-ревизионной комиссии и формирование комитета областной организации.

Единогласным решением делегатов на пост председателя на следующие пять лет был переизбран Сергей Прохоров.

Сергей Александрович поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что успех организации – это результат совместной работы и единства целей.