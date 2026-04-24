В Саратове стартовал весенний озеленительный марафон

Первые сирени высадили у городского парка.

В областном центре дан старт масштабной посадке кустарников. Первую партию сирени уже высадили в районе городского парка со стороны 2-й Садовой улицы. В ближайшие дни кампания наберёт полную силу.

До 20 июня на улицах и общественных пространствах Саратова планируется разместить около 10 тысяч новых насаждений — как хвойных, так и лиственных пород.

Особый акцент сделан на крупномерных деревьях. Как сообщается, при поддержке губернатора Романа Бусаргина в городе продолжается реализация региональной программы озеленения. Из областного бюджета на эти цели выделено 20 миллионов рублей.

Заместитель главы города и начальник управления по охране окружающей среды и зелёных насаждений получили поручение взять работы под личный контроль и регулярно докладывать о ходе их выполнения.

Ожидается, что комплекс мероприятий заметно улучшит экологическую ситуацию и повысит комфортность городской среды для жителей.

Ольга Сергеева