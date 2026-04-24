Саратовцы голосуют за проекты благоустройства 2027 года

С 21 апреля по 12 июня жители региона старше 14 лет могут выбрать общественные территории, которые приведут в порядок в 2027 году.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила депутат Саратовской облдумы Мария Усова.

— От Саратовской области в онлайн-голосовании участвует 195 объектов. Список проектов в моем избирательном округе:

Аркадак: парк у кинотеатра «Мир», сквер «Молодёжный», городской стадион.

Балашов: улица Нефтяная, улица 9 января, сквер на Орджоникидзе.

Калининск: площадки в 1-м микрорайоне, на улицах Пушкина, Ленина (д. 117А), сквер «Уютное место».

Романовка: зона отдыха у воды «Ляпка», участок на Советской, 128К, площадка у ДК в посёлке Красноармейский.

Ртищево: участки на улицах Железнодорожная, Сердобский тупик, Красная и Советская.

Самойловка: парк на Ленина, привокзальная площадь, улица Ревякина.

Турки: парковка на Больничной, тротуар на Вокзальной, Центральный парк (2 этап), — рассказала парламентарий.

Проголосовать за понравившийся объект можно на портале «Госуслуги».

Ольга Сергеева