В Саратове стартовала ежегодная церемония «Лидер года-2025»

Торжественная церемония вручения наград лауреатам конкурса «Лидер года-2025» состоялась 15 апреля в Саратове.

Традиционное мероприятие организовано и проведено «АиФ-Саратов» и холдингом «Волга-Медиа».

Читатели издания выбрали лучших профессионалов в обрабатывающей промышленности, энергетике и газоснабжении, аграрном секторе, медицине, социальном обеспечении и образовании.

Издание «Аргументы и факты» — одно из ведущих периодических изданий России, а его региональная редакция работает в Саратовской области почти 30 лет.

Конкурс «Лидер года» проводится в 18-й раз. Впервые его организовали в 2008 году, тогда победителями стали 11 предприятий.

По итогам 2025 года читатели выбрали 40 победителей в различных номинациях. Высокую оценку работе лауреатов дали как жители региона, так и представители власти, лично участвовавшие в награждении.

Ольга Сергеева