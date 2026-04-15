На Wink выходит вторая новелла военного детектива «СМЕРШ 4»

В продолжении долгожданного военного детектива «СМЕРШ 4» контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск.

16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы «Операция “Цербер”» (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале «РЕН ТВ».

В главных ролях снялись Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Также в проекте заняты Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита и другие актеры. Режиссер — Михаил Кабанов.



По сюжету новых серий советские войска готовятся к наступательной Люблин-Брестской операции по освобождению Западной Белоруссии и Восточной Польши. Чтобы остановить наступление фашисты впервые готовы применить биологическое оружие. Офицерам Лаврову и Семенову нужно совершить невозможное, чтобы разрушить их смертоносные планы.

Михаил Кабанов, режиссер:

«Новелла «Операция “Цербер”» отчасти навеяна событиями, связанными с “Отрядом 731”. Это специальный японский отряд, который проводил страшные эксперименты над людьми и занимался исследованиями биологического оружия. Часть съемок этой новеллы проходили в лес, отдельно была построена декорация лаборатории».

Владислав Котлярский, актер:

«Мне нравится, что в нашем сериале есть не только детективный сюжет, погони, драки и перестрелки. Мы затрагиваем и глубокие личные истории героев, их переживания, любовь, трагедии, показываем внутренний свет, даем надежду. Это всегда важно и ценно. У проекта оказалось много поклонников даже среди актеров, с которыми я вместе играю спектакли, что меня приятно удивило, и они с нетерпением ждут выхода новых серий».

Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, а также в Костроме и Кинопарке «Москино».

