В Саратове стартовали финалы областного турнира дворовых футбольных команд

На стадионах «Авангард» и «Салют» в Саратове начались финальные матчи XXIII Открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора.

В соревнованиях участвуют 64 команды юношей и девушек в четырех возрастных категориях.

Итоги турнира будут подведены 29 августа на стадионе «Авангард». Победители в каждой возрастной группе получат сертификаты на строительство спортивных площадок по решению губернатора Романа Бусаргина. Этот призовой фонд позволит создать современную спортивную инфраструктуру в районах, где живут команды-победители.

Турнир является частью системной работы по развитию массового спорта в регионе и поддержке дворовых команд. В течение сезона в соревнованиях участвовали тысячи юных футболистов со всей области.