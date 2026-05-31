В Саратовской области сегодня ожидаются дожди и плюс 21 градус

В Саратовской области весна завершится дождливой и теплой погодой.

В воскресенье, 31 мая, в Саратовской области ожидается завершение весны с дождливой и теплой погодой. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, а утром местами возможен туман. В большинстве районов региона ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Дневная температура воздуха прогреется до +16…+21°. В самом Саратове также прогнозируются дожди с грозами, а температура воздуха составит +17…+19°.

Ольга Сергеева