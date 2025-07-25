В Саратове стартует конференция «Музеи СВО: опыт и перспективы»

Сегодня музей истории специальной военной операции (СВО) в Саратове встречает участников и гостей конференции «Музеи СВО: опыт и перспективы».

Участники будут обсуждать актуальные темы, связанные с созданием музеев, посвящённых СВО, их будущим перспективам, а также процессам приемки и хранения вооружений и порядком получения государственных наград. Представители власти, общественных организаций и музеев примут участие в обсуждении сохранения исторической памяти.

Расписание мероприятия. Музей истории СВО (Саратов, ул. Московская, 94):

— Регистрация участников начнётся в 10:00

— Пленарное заседание — в 10:30

— Методический семинар — в 12:00

— Подведение итогов — в 14:30

В числе почетных гостей — ветераны СВО и их родственники, которые своим примером вдохновляют молодое поколение.

Перед началом конференции в 11:00 состоится открытие выставки «Фронтовые медики. Наши дни», посвященной выдающейся работе медиков в зоне СВО. Гостям расскажут о медсестре мотострелкового подразделения Людмиле Болилой, удостоенной звания Героя России. Будут представлены фотографии и личные вещи Людмилы, включая фронтовые письма от детей и взрослых, а также уникальная инсталляция «Военно-полевой госпиталь», показывающая, как оказывается первая помощь на передовой.

Экспозицию дополнит информация о героях-саратовцах — врачах времен Великой Отечественной войны, предоставленная музеем СГМУ и областным Центром крови, а также эксклюзивные видеоматериалы эвакуации раненых в зоне СВО.