Саратовский бойцов СВО с семьями ждут в музее Федина

В музее К.А.Федина пройдет «Музейная неделя» для участников СВО и их семей.

Она пройдет с 26 июля по 1 августа.

Гости смогут побывать на выставках:

«Встреча с прошлым» — о детстве и юности писателя Константина Федина. 6+

«Города и годы. Из литературного наследия XX века» — выставка рассказывает о том, как К.А. Федин стал писателем, о его творческом пути и о литературном процессе, который происходил в период с конца XIX века до 70-х годов XX века. 6+

«Однажды в тридесятом царстве» — выставка по русским народным сказкам. 0+

«Дыхание лета» — выставка живописи саратовских художников.