В Саратове стартует масштабный ремонт дорог: 19 участков в приоритете

Власти Саратова утвердили трехлетнюю программу ремонта дорог, в рамках которой в 2025 году планируется привести в порядок 19 ключевых участков городских магистралей.
Какие дороги ждет ремонт?
Центральные и соединительные магистрали:
- Астраханская (от Большой Горной до Советской)
- Рахова (от Рабочей до 1-й Садовой и Новоузенской)
- Тульская (от Фруктового проезда до Комсомольского путепровода)
- Пугачева (от Рабочей до Советской, от Большой Казачьей до Московской)
Важные транспортные развязки:
- Барнаульская (от пр. Энтузиастов до дома №22/30а)
- Тархова (от Топольчанской до Кузнецова)
- Железнодорожная (от Большой Горной до Соколовой)
- Ипподромная (от путепровода на 3-й Дачной до Чкалова)
Дороги в жилых районах:
- Лунная (от Одесской до Деловой)
- Деловая (от пр. 50 лет Октября до Лунной)
- Саперная, Тулайкова, Бакинская и другие
Подъездные пути:
- Дорога на 2-ю Гуселку
- Большая Затонская (от Малой Горной до кольца автобуса №3)
Цели программы:
— Разгрузить основные магистрали
— Улучшить транспортную связность районов
— Повысить безопасность дорожного движения
Работы начнутся весной 2025 года после завершения проектно-сметной документации.
Министерство дорожного хозяйства области будет контролировать ход ремонта на всех этапах.