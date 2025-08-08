В Саратове стартует масштабный ремонт дорог: 19 участков в приоритете

Власти Саратова утвердили трехлетнюю программу ремонта дорог, в рамках которой в 2025 году планируется привести в порядок 19 ключевых участков городских магистралей.

Какие дороги ждет ремонт?

Центральные и соединительные магистрали:

Астраханская (от Большой Горной до Советской)

(от Большой Горной до Советской) Рахова (от Рабочей до 1-й Садовой и Новоузенской)

(от Рабочей до 1-й Садовой и Новоузенской) Тульская (от Фруктового проезда до Комсомольского путепровода)

(от Фруктового проезда до Комсомольского путепровода) Пугачева (от Рабочей до Советской, от Большой Казачьей до Московской)

Важные транспортные развязки:

Барнаульская (от пр. Энтузиастов до дома №22/30а)

(от пр. Энтузиастов до дома №22/30а) Тархова (от Топольчанской до Кузнецова)

(от Топольчанской до Кузнецова) Железнодорожная (от Большой Горной до Соколовой)

(от Большой Горной до Соколовой) Ипподромная (от путепровода на 3-й Дачной до Чкалова)

Дороги в жилых районах:

Лунная (от Одесской до Деловой)

(от Одесской до Деловой) Деловая (от пр. 50 лет Октября до Лунной)

(от пр. 50 лет Октября до Лунной) Саперная, Тулайкова, Бакинская и другие

Подъездные пути:

Дорога на 2-ю Гуселку

Большая Затонская (от Малой Горной до кольца автобуса №3)

Цели программы:

— Разгрузить основные магистрали

— Улучшить транспортную связность районов

— Повысить безопасность дорожного движения

Работы начнутся весной 2025 года после завершения проектно-сметной документации.

Министерство дорожного хозяйства области будет контролировать ход ремонта на всех этапах.