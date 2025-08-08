В Саратове стартует масштабный ремонт дорог: 19 участков в приоритете

Власти Саратова утвердили трехлетнюю программу ремонта дорог, в рамках которой в 2025 году планируется привести в порядок 19 ключевых участков городских магистралей.

Какие дороги ждет ремонт?

Центральные и соединительные магистрали:

  • Астраханская (от Большой Горной до Советской)
  • Рахова (от Рабочей до 1-й Садовой и Новоузенской)
  • Тульская (от Фруктового проезда до Комсомольского путепровода)
  • Пугачева (от Рабочей до Советской, от Большой Казачьей до Московской)

Важные транспортные развязки:

  • Барнаульская (от пр. Энтузиастов до дома №22/30а)
  • Тархова (от Топольчанской до Кузнецова)
  • Железнодорожная (от Большой Горной до Соколовой)
  • Ипподромная (от путепровода на 3-й Дачной до Чкалова)

Дороги в жилых районах:

  • Лунная (от Одесской до Деловой)
  • Деловая (от пр. 50 лет Октября до Лунной)
  • Саперная, Тулайкова, Бакинская и другие

Подъездные пути:

  • Дорога на 2-ю Гуселку
  • Большая Затонская (от Малой Горной до кольца автобуса №3)

Цели программы:

Разгрузить основные магистрали
Улучшить транспортную связность районов
Повысить безопасность дорожного движения

Работы начнутся весной 2025 года после завершения проектно-сметной документации.

Министерство дорожного хозяйства области будет контролировать ход ремонта на всех этапах.