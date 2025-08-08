Михаил Исаев: В сквере на проспекте 50 лет Октября установят камеры и высадят деревья

За счет экономии денежных средств, которая сложилась в результате конкурсных процедур по определению подрядчика, выполняющего благоустройство сквера на проспекте 50 лет Октября, в этом году планируется дополнительно выполнить на объекте монтаж системы видеонаблюдения, приобрести и высадить в осенний период саженцы деревьев и кустарников.

Благоустройство сквера выполняется поэтапно. Объект победил в рейтинговом голосовании в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы выполнены на отрезке от ул. Сапёрная до ул. Дубовикова. Обустроен тротуар и велодорожка, выполнены ремонт ограждений, планировка грунта, гидропосев. В сквере установлены новые опоры освещения, лавочки, урны, смонтирована система автополива. Для любителей животных установлен инвентарь для собак.

Сейчас это удобная прогулочная зона для жителей и гостей нашего города.