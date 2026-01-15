В Саратове стартует набор в литературные клубы для молодёжи «Чтецкие программы»

Российское общество «Знание» продолжает в 2026 году реализацию федерального проекта «Чтецкие программы».

Проект направлен на популяризацию чтения среди молодёжи и реализуется по поручению президента РФ совместно с Министерством просвещения. Жителей Саратовской области приглашают присоединиться к созданию литературных клубов.

Стать участником может любой желающий, зарегистрировав свой клуб на официальном сайте Общества «Знание». Для вовлечения молодёжи действует система всероссийского рейтинга активности. Самые успешные клубы получают уникальные возможности: общение с известными деятелями культуры, брендированную продукцию, включая шкафы для книгообмена и наборы литературы.

В планах на 2026 год — более 200 встреч с топовыми спикерами для ежемесячных победителей, федеральные онлайн-трансляции и литературные викторины совместно с проектом «Знание.Игра». Летом проект будет интегрирован в программы всероссийских детских лагерей.

Напомним, что в 2025 году проект уже показал отличные результаты в регионе. Лидерами в Саратовской области стали школа села Питерка и школа №2 р.п. Базарного Карабулака, где для учащихся выступали актёры театра и кино.

Ольга Сергеева