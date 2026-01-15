Саратовский фотограф показала настоящую русскую зиму

Саратовский фотограф Виктория Груздис поделилась впечатлениями от нынешней снежной зимы.

Мастер снимка называет эти январские дни «волшебной сказкой» после нескольких малоснежных лет. По её словам, такая погода создала идеальную атмосферу для встречи Нового года.

Несмотря на обильные снегопады, девушка отметила активную работу городских коммунальных служб. «Улицы не стали чистыми мгновенно, но видно, что работа ведётся постоянно. Это нормально — настоящие чудеса не случаются по взмаху волшебной палочки», — написала фотограф.

В плотном рабочем графике Виктория находит время для своего хобби — прогулок с фотоаппаратом по заснеженному лесу, где создаёт зимние пейзажные снимки.

Ольга Сергеева