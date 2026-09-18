В Саратове строительная компания задолжала зарплату 41 сотруднику

Строительную фирму из Саратова заставили погасить долги перед своими сотрудниками.

Об этом сообщили в региональном управлении ФССП. Зарплату в организации не выдавали длительное время, а общий долг перед сотрудниками — жителями 12 регионов России и гражданином Беларуси — достиг 9,1 млн рублей.

Комиссия по трудовым спорам обязала работодателя выплатить задолженность, но ситуация не изменилась. Приставы предупредили руководство фирмы об ответственности, включая уголовную, однако это не помогло. Списать деньги со счетов не удалось — средств там было недостаточно, работодатель получил административные протоколы.

Затем сотрудники УФССП выяснили, что стройкомпании задолжала другая организация. Её обязали перечислить деньги управлению, после чего средства перевели работникам.

Ольга Сергеева