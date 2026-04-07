В Саратове сыграли свадьбу в стиле 60-х годов

В саратовском Дворце бракосочетания сыграли ретро-свадьбу.

ЗАГС провел 1 апреля необычную церемонию. Новобрачные Евгений и Алена отказались от современных свадебных трендов и воссоздали эстетику 1960-х годов.

Жених появился в строгом костюме с узкими брюками и безупречной укладкой. Невеста выбрала элегантное белое платье, перчатки и фату. Гости также поддержали тематику: некоторые достали из бабушкиных шкафов платья с воротничками, другие дополнили образы галстуками-бабочками.

Музыкальным сопровождением церемонии стали мелодии 60-х годов — те самые, под которые танцевали ещё бабушки и дедушки молодожёнов.

В управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области отметили, что такие стилизованные свадьбы наглядно демонстрируют: любовь не подчиняется моде и трендам. Она остаётся актуальной всегда — даже если вокруг пластинки, ретро-автомобили и ароматы духов из прошлого века.

Ольга Сергеева