В Соцфонде рассказали о выплатах беременным саратовчанкам

В День беременных 7 апреля жительницам региона рассказали о пособиях для будущих матерей.

СФР опубликовал информацию о выплатах, положенных будущим матерям.

Пособие по беременности и родам для работающих беременных женщин составляет 100% среднего заработка и выплачивается суммарно за весь период отпуска (140 календарных дней). Минимальный размер пособия — 124 702 рубля, максимальный — 955 836 рублей.

Неработающие женщины могут получать единое пособие при условии постановки на учёт до 12 недель беременности. Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (18 373 рубля).

Кроме того, вне зависимости от доходов семьи при рождении ребёнка выплачивается единовременное пособие в размере 28 450,45 рубля.

