В Саратове тактичному помощнику ритуального агента готовы платить 170 тысяч рублей

Саратовцам на одном из сайтов объявлений предложили работу с зарплатой выше средней по региону.

Фирма ищет помощника ритуального агента и готова платить сотруднику от 170 900 рублей.

«Что предстоит делать: помогать агенту при выездах и встречах; передавать документы и согласованные материалы; уточнять информацию по адресам и времени; взаимодействовать с представителями организаций; помогать в координации рабочих поручений; контролировать выполнение задач; сообщать о результатах руководителю», — указано в объявлении.

От соискателя ждут ответственности, тактичности, внимательности и пунктуальности, а также готовности к разъездной работе по Саратову и области, умения «спокойно общаться с людьми».