В Саратове Tank сбил на «зебре» пожилого велосипедиста

Пенсионер пострадал в ДТП в Саратове 11 июля.

Как сообщили в ГАИ, около 10:00 на перекрестке улиц Валовой и Чернышевского произошел наезд на велосипедиста.

По предварительным данным, 47-летний водитель внедорожника Tank 500 сбил 78-летнего мужчину, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавший с травмами госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На опубликованных фотографиях видно, что инцидент произошел в районе «зебры». Дорожная полиция пока не комментирует, кто из участников движения нарушил ПДД.