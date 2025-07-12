В заброшенной кирхе под Энгельсом планируют организовать выставку картин

Частный проект «Импульс» организует выставку «Волшебные истории» в старинной лютеранской кирхе села Липовка.

Художники могут представить работы любого формата (арт-объекты, инсталляции, видео) на тему мистического опыта до 21 июля.

Пространство кирхи позволяет провести такие масштабные проекты. Однако работы должны быть устойчивы к погоде, так как кирха частично разрушена.

Выставка пройдет 26 июля бесплатно для всех посетителей.

Напомним, старая немецкая церковь 1906 года постройки, бывшая зерноскладом и мастерской, постепенно превращается в культурное пространство. Местные активисты уже готовят площадку для будущего фестиваля симфонической музыки.