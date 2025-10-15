Тепло подано уже в 1618 многоквартирных домов Саратова

В Саратове продолжается плановое подключение жилого фонда и социальных объектов к системе отопления. По данным городской администрации, на текущий момент тепло уже подано в 637 объектов социальной сферы и 1618 многоквартирных домов.

Ранее городские власти опубликовали номера телефонов горячих линий, по которым жители могут получить информацию по вопросам подачи тепла и решения возможных проблем. Мэрия напоминает о возможности обращаться по этим контактам для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона.

Работы по подключению к теплоснабжению продолжаются в плановом режиме. Всего в Саратове планируется обеспечить теплом более 3 тысяч многоквартирных домов.

Алена Орешкина