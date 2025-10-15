В Саратове задержали троих молодых людей по подозрению в серии грабежей магазинов

В Саратове правоохранительные органы задержали троих молодых людей в возрасте 18, 19 и 21 года, подозреваемых в совершении двух грабежей. Рано утром 12 октября они похитили алкогольную продукцию и закуски из двух магазинов.

Личности подозреваемых были установлены в течение нескольких часов после совершения преступлений. Все задержанные ранее имели судимости. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Суд избрал в отношении всех троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Орешкина