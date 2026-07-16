В Саратове третья воздушная тревога за сутки: губернатор предупредил об угрозе БПЛА

В Саратове вновь, уже в третий раз за текущие сутки, объявлена воздушная тревога.

В центре города и спальных районах ночью 16 июля слышен вой сирен, предупреждающих население об опасности.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин оперативно подтвердил информацию в своих социальных сетях. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На данный момент официальных данных о последствиях или работе систем ПВО не поступало. Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон или в специально оборудованных укрытиях.

Ситуация остается напряженной. Информация уточняется.

Ольга Сергеева