В Саратове три выпускницы получили на ЕГЭ 200 баллов

Елизавета Давыдова преуспела в истории и русском 200 баллов. Наталия Зотова получила 200 баллов по химии и русскому языку, а Арина Новикова – максимальные баллы по истории и русскому языку.

Шести выпускникам удалось получить 100 баллов по русскому языку. Это Елизавета Давыдова из вольской гимназии им. Талалихина, Милана Ильина и Екатерина Гончарук из перелюбской школы им. Рудченко, Валерия Улыбина из школы им. Кассиля пос. Пробуждение, Арина Новикова из саратовской гимназии №3, и Наталия Зотова из саратовской гимназии №1.