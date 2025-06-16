В Саратове состоится концерт «Органные шедевры: музыка четырех стихий»

Исполнитель: Мария Мохова — выпускница фортепианного факультета Нижегородской государственной консерватории им. М. Глинки по двум специальностям (фортепиано – Б. Альтерман, орган – Т. Бочкова).

В 2006 закончила органную аспирантуру в классе доцента Т. Бочковой. В 2008 году закончила с отличием Высшую школу музыки Франкфурта-на-Майне (Германия), а в 2012 году аспирантуру Высшей школы церковной музыки Хайдельберга (класс профессора Мартина Зандера).

Во время обучения Мария посещала различные мастер-классы ведущих профессоров Европы (Эвальда Коймана, Ханса Фагиуса, Лудгера Ломанна, Лоренцо Гиельми, Йориса Вердена, Вольфганга Церера, Иоханна Труммера, Тьерри Эскеша).

С 2017 года – доцент класса органа Высшей школы церковной музыки Хайдельберга.

Органистка ведет активную концертную деятельность в различных городах России, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Израиля, Бразилии.