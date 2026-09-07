В Саратове у моста столкнулись грузовик и легковушка: госпитализирован водитель

В воскресенье, 6 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей.

Авария случилась около 14:00 напротив дома № 27 по улице 2-я Прокатная, неподалёку от Трофимовского моста.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, столкнулись фура Volvo под управлением 47-летнего водителя и легковой автомобиль Hyundai, за рулём которого находился 36-летний мужчина. В результате удара водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП была сильная «пробка».

Ольга Сергеева