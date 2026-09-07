В Балакове полицейские поймали злостного неплательщика дорожных штрафов

В Балакове сотрудники Госавтоинспекции задержали 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2110, который оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, при остановке транспортного средства полицейские выяснили, что мужчина систематически превышал скорость, проезжал на красный свет и не пользовался ремнём безопасности.

Все назначенные ранее административные штрафы водитель проигнорировал, в результате чего его общая задолженность перед государством достигла 150 тысяч рублей. В отношении неплательщика составлен новый протокол по статье об неуплате штрафа в установленный законом срок.

Ольга Сергеева