В Саратове учился будущий президент Гвинейской Республики

Сотрудница саратовского музея встретила будущего президента Гвинеи задолго до его избрания.

Необычную историю поведала в эфире программы «Афиша» на радио «Комсомольская правда в Саратове» заведующая отделом развития Саратовского областного музея краеведения Светлана Захарова.

Во время подготовки выставки «Точки соприкосновения» она брала интервью у иностранных студентов, обучавшихся в Саратове. Большинство ребят рассказывали о планах стать врачами, хирургами, агрономами или инженерами. Однако один из студентов, приехавший из Гвинеи, с первых курсов уверенно заявлял: его цель — стать президентом родной страны.

«Я познакомилась с будущим президентом Гвинеи. Запомните, пожалуйста, меня. Я первая поверила в то, что действительно этот студент будет президентом Гвинеи», — поделилась Светлана Захарова.

По её словам, записи интервью велись специально: для иностранцев это была отличная практика русского языка, а для музея — возможность сохранить живые истории, которые спустя годы обретают особую ценность.

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Ольга Сергеева