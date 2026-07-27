Почти 9,5 тысячи многодетных семей пользуются льготами на оплату ЖКУ без учета доходов

Компенсацию за ЖКУ в Саратовской области получают около 9,5 тысяч многодетных семей.

В Саратовской области действует программа компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для семей с тремя и более детьми.

Программа существует в регионе более 15 лет. Как пояснила первый замминистра труда и соцзащиты Наталия Гурьева, при получении субсидии доходы семьи не учитываются. Размер компенсации составляет 30% с рождением третьего ребёнка и увеличивается на 5% с каждым последующим, но не превышает фактических затрат. Обязательное условие — отсутствие задолженности по коммуналке.

Подать заявку можно через портал «Госуслуги», МФЦ или районные управления соцподдержки. Дополнительная информация — по бесплатному телефону 8-800-775-21-09 (доб. 2) или через виджет на сайте ведомства.

Ольга Сергеева