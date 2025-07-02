В Саратове удалили 12-сантиметрового паразита вместе с селезёнкой у пациентки

У 38-летней жительницы Саратова диагностировали редкое паразитарное заболевание — эхинококкоз. Причиной обращения стали боли в левом подреберье. Обследование выявило гигантскую кисту (12×10 см) в селезёнке, внутри которой находилась личинка ленточного червя длиной 12 см.

Пациентке экстренно провели спленэктомию (удаление селезёнки). После операции женщина быстро восстановилась. Анализ подтвердил: киста содержала личинку Echinococcus granulosus — возбудителя эхинококкоза.

Важная информация о болезни:

Эхинококкоз передаётся через:

Контакт с заражёнными животными (особенно собаками);

Употребление загрязнённой воды, немытых овощей/фруктов;

Разделку шкур диких животных.

Часто протекает бессимптомно годами, поражая печень, лёгкие или мозг.

Профилактика: