В Саратове удалили 12-сантиметрового паразита вместе с селезёнкой у пациентки

У 38-летней жительницы Саратова диагностировали редкое паразитарное заболевание — эхинококкоз. Причиной обращения стали боли в левом подреберье. Обследование выявило гигантскую кисту (12×10 см) в селезёнке, внутри которой находилась личинка ленточного червя длиной 12 см.
Пациентке экстренно провели спленэктомию (удаление селезёнки). После операции женщина быстро восстановилась. Анализ подтвердил: киста содержала личинку Echinococcus granulosus — возбудителя эхинококкоза.
Важная информация о болезни:
Эхинококкоз передаётся через:
- Контакт с заражёнными животными (особенно собаками);
- Употребление загрязнённой воды, немытых овощей/фруктов;
- Разделку шкур диких животных.
Часто протекает бессимптомно годами, поражая печень, лёгкие или мозг.
Профилактика:
- Соблюдение гигиены после контакта с животными;
- Термическая обработка мяса;
- Регулярная дегельминтизация домашних питомцев.