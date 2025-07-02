В Саратове предлагают перенести междугородние автобусы с Привокзальной площади на автовокзал

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Новости Саратова
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Депутат Юрий Ерофеев инициировал обсуждение проблемы перегруженности Привокзальной площади, где скопление междугородних автобусов создает хаотичную парковку и пробки. По его словам, ситуация напоминает 1990-е годы, когда аналогичные проблемы возникали из-за частных перевозчиков.

Суть предложения:

  • Полный вывод междугородних автобусов с Привокзальной площади;
  • Организация их отправления/прибытия исключительно с территории автовокзала;
  • Освобождение площади для городского общественного транспорта и такси.

Вопрос вынесен на рассмотрение рабочей группы при мэрии. Решение потребует согласования с перевозчиками и реконструкции подъездных путей к автовокзалу.