В Саратове предлагают перенести междугородние автобусы с Привокзальной площади на автовокзал

Депутат Юрий Ерофеев инициировал обсуждение проблемы перегруженности Привокзальной площади, где скопление междугородних автобусов создает хаотичную парковку и пробки. По его словам, ситуация напоминает 1990-е годы, когда аналогичные проблемы возникали из-за частных перевозчиков.

Суть предложения:

Полный вывод междугородних автобусов с Привокзальной площади;

Организация их отправления/прибытия исключительно с территории автовокзала;

Освобождение площади для городского общественного транспорта и такси.

Вопрос вынесен на рассмотрение рабочей группы при мэрии. Решение потребует согласования с перевозчиками и реконструкции подъездных путей к автовокзалу.