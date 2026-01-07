В Саратове УК «Импульс» уличили во вранье с дворовой уборкой снега

Администрация Волжского района Саратова публично обвинила управляющую компанию «Импульс» в фальсификации отчёта о проделанной работе.

Информация была размещена в официальном телеграм-канале администрации. Поводом стала жалоба жителей дома на проезде Котовского, которые сообщили о неубранном дворе и кровле. После этого УК «Импульс» получила предписание срочно устранить нарушения.

Спустя некоторое время компания отчиталась о выполненной уборке. Однако выездная проверка, проведённая первым заместителем главы районной администрации, установила, что работы так и не были проведены. «Дворовая территория не очищена до сих пор. Отчёт о проведении работ — фейк», — констатировали чиновники.

Материалы проверки были направлены в надзорные органы для привлечения должностных лиц УК «Импульс» к ответственности за предоставление недостоверной информации.

Ольга Сергеева