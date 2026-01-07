Балаковцы жалуются, что их дворы не чистили от снега ни разу в новом году

Жители Балаково продолжают массово жаловаться на отсутствие уборки снега во дворах и на улицах.

В телеграм-канале главы Балаковского района Сергея Барулина горожане оставляют многочисленные обращения с адресами и фотографиями проблемных мест.

Жители указывают на неубранные дворы и пешеходные дорожки, затруднённый проезд спецтехники и отсутствие связи с коммунальными службами («Диспетчер комбината благоустройства трубку не берут»).

Недовольство балаковцев ситуацией с уборкой снега также обсуждается в региональном телеграм-канале «Володин Саратов», куда поступают жалобы со всей области.

Ольга Сергеева