Балаковцы жалуются, что их дворы не чистили от снега ни разу в новом году

Жители Балаково продолжают массово жаловаться на отсутствие уборки снега во дворах и на улицах.
В телеграм-канале главы Балаковского района Сергея Барулина горожане оставляют многочисленные обращения с адресами и фотографиями проблемных мест.
Жители указывают на неубранные дворы и пешеходные дорожки, затруднённый проезд спецтехники и отсутствие связи с коммунальными службами («Диспетчер комбината благоустройства трубку не берут»).
Недовольство балаковцев ситуацией с уборкой снега также обсуждается в региональном телеграм-канале «Володин Саратов», куда поступают жалобы со всей области.
Ольга Сергеева